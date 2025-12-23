Стало известно, как Россия может помешать Илону Маску покорять космос

Разведывательные службы НАТО подозревают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие для уничтожения группировки Starlink Илона Маска. Цель — ограничить западное космическое превосходство, которое помогает Украине, передает Los Angeles Times.

По данным американских СМИ, оружие «зонального действия» создаст орбитальные «облака шрапнели», способные вывести из строя сотни спутников, но риск сопутствующего ущерба для спутников других стран велик.

Эксперты полагают, что подобные действия могут негативно сказаться и на российских системах. Виктория Сэмсон из Secure World Foundation выражает сомнения в эффективности такого оружия. Бригадный генерал Кристофер Хорнер допускает вероятность разработки Россией космического ядерного оружия, основываясь на предыдущих заявлениях США.

Кремль воздержался от комментариев по этому поводу. Ранее Россия обращалась к ООН с призывом запретить размещение оружия на орбите и утверждала, что не намерена размещать ядерное оружие в космосе.

