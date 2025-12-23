Россияне выбрали лучшие гаджеты 2025 года

Hi-Tech Mail подвел итоги ежегодной пользовательской премии «Лучший гаджет 2025», в рамках которой пользователи Рунета выбрали самые заметные устройства и технологии уходящего года.

© Газета.Ru

Главную награду в категории смартфонов — «Флагман года» — получил Samsung Galaxy S25 Ultra. Второе место с минимальным отрывом занял iPhone 17 Pro Max, третье — Xiaomi 17 Pro Max.

В дополнительных номинациях пользователи отметили смартфон realme с аккумулятором емкостью 15 000 мАч («Инновация года»), Samsung Galaxy S25 FE («Лучший доступный флагман»), iPhone 17 Pro Max («Смартфон с лучшей камерой»), Samsung Galaxy Z Fold7 («Лучший складной смартфон») и Redmi Note 14 («Лучший доступный смартфон»).

Лучшими умными часами россияне признали Huawei Watch GT 6 Pro, звание лучшего фитнес-браслета досталось Xiaomi Smart Band 10, а в категории лучших защищенных часов победили Huawei Watch Ultimate 2.

Лучшими беспроводными наушниками признаны Apple AirPods Pro 3, а в категории полноразмерных наушников победили Sony WH-1000XM6.

В категории компьютеров и ноутбуков награду «Флагман года» получил Apple MacBook Pro на чипе M5. Второе место занял ASUS ROG Zephyrus G16 (2025), третье — Honor MagicBook Pro 14.

В других номинациях победителями стали: MacBook Air 15 M4 («Лучший ультрабук»), ASUS ROG Strix SCAR 18 («Лучший игровой ноутбук»), iPad Pro M5 («Лучший флагманский планшет»), а звание «Лучший бюджетный планшет» досталось Huawei MatePad 11,5 (2025).

Среди прочего награды получили телевизор «Яндекс ТВ Станция Про miniLED» («Лучший телевизор российского бренда»), Samsung Neo QLED 8K QN990F («Флагман года»), Xiaomi TV A Pro («Лучший бюджетный телевизор»), Google TV («Лучшая операционная система для Смарт-ТВ») и Nintendo Switch 2, которую россияне назвали лучшей портативной игровой консолью.

С полным списком победителей и номинантов можно ознакомиться на сайте Hi-Tech Mail.