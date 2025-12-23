В Австралии испытали инновационные локомотивы на батарейках

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue запустила новые аккумуляторные локомотивы, построенные подразделением Caterpillar — Progress Rail. Поезда будут использоваться для перевозки железной руды с месторождений региона Пилбара к портам Западной Австралии.

© Forstescue

Этот шаг — часть плана компании по достижению нулевого уровня выбросов к концу десятилетия и демонстрация возможностей современного электротранспорта в горнодобывающей отрасли.

Электрификация как ответ на климатические вызовы

Мировая борьба с изменением климата требует сокращения выбросов от крупных транспортных систем. Хотя электромобили становятся все более популярными, их влияние на глобальные выбросы пока ограничено. Основная нагрузка приходится на грузовой транспорт, судоходство и железные дороги, особенно на маршрутах с тяжелыми грузами. В авиации тестируют синтетическое топливо, а железнодорожные компании постепенно внедряют электрифицированные локомотивы на популярных направлениях. Но в отдаленных районах традиционные дизельные локомотивы остаются основной опорой. Новые батарейные электровозы Fortescue показывают путь к снижению зависимости от ископаемого топлива даже на тяжелых промышленных маршрутах.

Технические особенности

Каждый локомотив имеет восемь осей и аккумулятор емкостью 14,5 МВт·ч, что делает его крупнейшей передвижной батареей на железнодорожном транспорте в мире. Локомотивы оснащены системой рекуперативного торможения, способной возвращать до 60% энергии при движении под уклон. Такой подход снижает расход электроэнергии и повышает эффективность на длинных маршрутах с изменением рельефа. Зарядка осуществляется мощностью 2,8 МВт, что позволяет быстро проводить обслуживание и сокращает время простоя. Электроэнергию планируется получать с собственных возобновляемых источников Fortescue, что дополнительно минимизирует углеродный след.

Внедрение и эксплуатация

Первый локомотив прибыл на объекты компании в июне 2025 года, второй — в конце декабря. Оба были доставлены через Порт-Хедленд и отправлены на предприятия Пилбары. По словам генерального директора Fortescue Дино Отранто:

«Эти электровозы — не концепты. Это реальные активы, которые меняют представление о железнодорожных перевозках тяжелых грузов».

Такие инициативы демонстрируют растущую заинтересованность отрасли в переходе на экологически чистый транспорт.

Экологический и экономический эффект

Эти локомотивы сокращают выбросы углекислого газа, связанные с железнодорожными перевозками. Использование аккумуляторов позволяет снизить эксплуатационные расходы на топливо и одновременно уменьшить шумовое загрязнение. Системы рекуперации энергии делают поездку более эффективной на маршрутах с перепадами высот. Более того, аккумуляторные локомотивы повышают гибкость операций, так как не требуют постоянного подключения к контактной сети, что особенно важно в удаленных районах Австралии.

По словам представителей компании, такие электровозы прокладывают путь для замены дизельных локомотивов в промышленных и междугородних перевозках по всему миру. Этот опыт демонстрирует, что тяжелые железнодорожные грузы можно перевозить с минимальным углеродным следом, не снижая производительности. По мере развития технологий батареи будут становиться емкими, а локомотивы — доступными и для других стран с развитыми горнодобывающими или промышленными регионами.