Ученые раскрыли простой способ общения с кошками

Кошки славятся независимостью, но если человек не находит с ними общего языка, возможно, проблема в именно в нем. Исследования показывают, что медленное моргание может помочь наладить контакт с кошками. Это действие воспринимается ими как проявление дружелюбия и открытости, передает sciencealert.com.

В одном из экспериментов кошки чаще моргали в ответ на медленное моргание хозяев, а в другом — приближались к руке исследователя после того, как он моргнул. Психолог Карен МакКомб отметила, что это первое экспериментальное исследование на эту тему.

Специалисты рекомендуют попробовать прищуриться и медленно моргнуть, чтобы показать кошке свою дружелюбность. Это может укрепить связь человека с питомцем. Кошки отвечают взаимностью тем, кто внимателен к ним, и могут перенимать черты характера хозяев, отмечают эксперты.

Медленное моргание интерпретируется как способ показать добрые намерения, так как непрерывный пристальный взгляд кошки воспринимают как угрозу. Однако также возможно, что кошки выработали такую реакцию, потому что люди положительно на нее реагируют, говорится в материале.

Понимание взаимодействия кошек и людей может улучшить условия их содержания и изучение социально-когнитивных способностей этого вида. Результаты исследования могут быть полезны для оценки благополучия кошек в приютах и ветеринарных клиниках.