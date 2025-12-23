Ученые обнаружили неожиданный способ общения внеземных цивилизаций

Ученые ищут признаки внеземной жизни, полагаясь на человеческие представления о разуме и технологиях, включая радиосигналы и тепловые аномалии. Проект Breakthrough Listen сканировал тысячи звездных систем без успеха. Исследователи из Университета Аризоны, под руководством Кэмерон Брукс, обратили внимание на светлячков, которые используют вспышки света для общения, сообщает Naked Science.

Это «язык», созданный эволюцией, требует минимальных затрат энергии и остается различимым на фоне шума. Для проверки возможности межзвездного общения ученые Брукс и его команда изучили данные о тысячах пульсаров, которые излучают регулярные сигналы.

Они разработали искусственный сигнал, имитирующий вспышки светлячков. Этот сигнал легко отличить от пульсарных сигналов по структуре, хотя его смысл не поддается расшифровке.

Анализ данных продемонстрировал, что сигнал обладает признаками организованности, что свидетельствует о его искусственном характере. Это открывает возможности для обнаружения внеземного разума, не ограничиваясь человеческими представлениями о языке. Разработанная модель позволяет преодолеть антропоцентризм и может применяться для автоматического выявления аномалий в астрономических наблюдениях.

