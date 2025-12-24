Группа писателей подала в суд на OpenAI, Google и xAI

Шесть авторов, включая журналистов The New York Times Джона Каррейру, подали коллективный иск против компаний, разрабатывающих искусственный интеллект (ИИ). В список ответчиков вошли xAI Илона Маска, Anthropic, Google, OpenAI и Perplexity.

© Ferra.ru

Истцы обвиняют технологические компании в использовании их книг для обучения больших языковых моделей без разрешения и выплаты вознаграждения. По их мнению, это нарушает авторские права. В частности, речь идет о произведениях, которые были скопированы и использованы для обучения алгоритмов, лежащих в основе чат-ботов.

Это не первый подобный судебный процесс, но первый, в котором в качестве ответчика фигурирует компания xAI. Авторы намеренно не стали объединяться в более массовый групповой иск, полагая, что такой формат позволяет компаниям урегулировать претензии многих истцов единым невысоким платежом.