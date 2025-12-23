В Росиии идет обсуждение отказа от анонимности в сети

В России могут пересмотреть сам принцип анонимности в интернете. Министерство цифрового развития обсуждает возможность введения единого цифрового идентификатора пользователя, который будет применяться на всех онлайн-платформах — от социальных сетей до форумов и сайтов с комментариями. Идея заключается в том, что даже при наличии нескольких аккаунтов в разных сервисах за ними будет закреплён один и тот же цифровой профиль.

По предложению Минцифры, единый ID планируется привязать к номеру телефона. Это позволит платформам идентифицировать, что разные учетные записи принадлежат одному человеку, даже если используются различные логины и псевдонимы. В ведомстве подчеркивают, что речь не идёт о тотальной слежке: конкретное содержание сообщений и действий пользователей анализироваться не будет.

По задумке разработчиков, данные о пользователях будут передаваться в обезличенном виде через так называемые измерители интернет-активности. Цель инициативы — упорядочить цифровое пространство, сократить число фейковых аккаунтов, ботов и анонимных профилей, которые часто используются для распространения недостоверной информации и манипуляций.

Эксперты предупреждают, что такой подход может серьёзно изменить правила игры в сети, усилив ответственность пользователей за их действия в интернете. При этом вопросы защиты персональных данных и границ допустимого контроля остаются ключевыми и, скорее всего, станут предметом широкой общественной дискуссии перед возможным принятием решения.