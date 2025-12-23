Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» запечатлели эволюцию одной туманности

Космические обсерватории «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» с разницей в десятилетие сфотографировали одну и ту же область звездообразования — туманность Westerlund 2 в созвездии Киля. Сравнение снимков наглядно демонстрирует колоссальный технологический скачок в астрономии, сообщает popsci.com.

© HubbleWebbESA

Первый снимок был сделан «Хабблом» в 2015 году в честь 25-летия его работы. Изображение, опубликованное NASA, уже тогда поражало детализацией. Однако новый кадр, полученный «Джеймсом Уэббом» в конце 2025 года с помощью камер ближнего и среднего инфракрасного диапазона, открыл совершенно иной вид.

На старом фото были видны лишь самые яркие звезды этого скопления, удаленного от Земли на 20 000 световых лет. Снимок «Уэбба» раскрыл сотни ранее невидимых тусклых объектов, включая молодые звезды и «бурые карлики». Он детально показывает динамичную структуру туманности: переплетения красных газовых шлейфов, голубые нити излучения и так далее.

Этот прогресс важен не только для эстетики. Данные «Джеймса Уэбба» позволяют начать изучение того, как окружающие эти звездные объекты диски формируются со временем, а также как планеты появляются в таких огромных звездных скоплениях.