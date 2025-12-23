В бета-версии WhatsApp для iOS появилась видимость подключенных устройств

WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской организации и запрещённой корпорации Meta) продолжает аккуратно расширять возможности своего iOS-клиента — и на этот раз с упором на прозрачность и контроль. В свежей версии приложения компания начала показывать подключённые периферийные устройства, в первую очередь Apple Watch, прямо в настройках аккаунта.

Недавно WhatsApp запустил бета-версию приложения для Apple Watch, которая позволяет читать сообщения, отвечать на них и просматривать медиа прямо с запястья.

Полной автономности пока нет — часы всё ещё зависят от iPhone, — но для повседневного общения это уже заметный шаг вперёд.

Теперь мессенджер решил сделать этот тип подключения более наглядным. В бета-версии WhatsApp для iOS 25.37.10.71, о которой пишет WABetaInfo, появилась новая возможность — мониторинг подключённых периферийных устройств.

В разделе «Связанные устройства» некоторые пользователи уже видят отдельный список периферии. Под этим WhatsApp понимает устройства, которые подключаются автоматически, без QR-кодов и шестизначных кодов подтверждения. Всё происходит в фоне — быстро и почти незаметно для пользователя.

Сейчас в этом списке отображается только Apple Watch, но логика явно рассчитана на будущее и другие типы устройств.

Для каждого подключённого устройства показываются название устройства и время последней активности.

Важный нюанс: в отличие от обычных связанных устройств, периферию нельзя отключить напрямую из WhatsApp. Чтобы разорвать соединение, нужно удалить приложение с самого устройства — например, с Apple Watch. После этого синхронизация прекращается, а устройство автоматически исчезает из списка.

Это не самый очевидный способ, но он гарантирует, что доступ будет полностью закрыт.

Новая функция решает сразу несколько задач:

даёт понимание, какие устройства имеют доступ к аккаунту;

снижает путаницу с доставкой сообщений и уведомлений;

повышает прозрачность и контроль над безопасностью.

Особенно полезно это может быть в ситуациях, когда пользователь не помнит о подключении Apple Watch — или вовсе не владеет ими. Если в списке вдруг появляется незнакомая периферия, это прямой сигнал проверить безопасность своего Apple ID.

Хотя новинка появилась в бета-версии, некоторые пользователи стабильной версии WhatsApp из App Store тоже уже видят список периферийных устройств. Это говорит о постепенном и довольно широком развёртывании функции.