В бета-версии WhatsApp для iOS появилась видимость подключенных устройств

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась видимость подключённых устройств
WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской организации и запрещённой корпорации Meta) продолжает аккуратно расширять возможности своего iOS-клиента — и на этот раз с упором на прозрачность и контроль. В свежей версии приложения компания начала показывать подключённые периферийные устройства, в первую очередь Apple Watch, прямо в настройках аккаунта.
Недавно WhatsApp запустил бета-версию приложения для Apple Watch, которая позволяет читать сообщения, отвечать на них и просматривать медиа прямо с запястья.
Полной автономности пока нет — часы всё ещё зависят от iPhone, — но для повседневного общения это уже заметный шаг вперёд.
Теперь мессенджер решил сделать этот тип подключения более наглядным. В бета-версии WhatsApp для iOS 25.37.10.71, о которой пишет WABetaInfo, появилась новая возможность — мониторинг подключённых периферийных устройств.
В разделе «Связанные устройства» некоторые пользователи уже видят отдельный список периферии. Под этим WhatsApp понимает устройства, которые подключаются автоматически, без QR-кодов и шестизначных кодов подтверждения. Всё происходит в фоне — быстро и почти незаметно для пользователя.
Сейчас в этом списке отображается только Apple Watch, но логика явно рассчитана на будущее и другие типы устройств.
Для каждого подключённого устройства показываются название устройства и время последней активности.
Важный нюанс: в отличие от обычных связанных устройств, периферию нельзя отключить напрямую из WhatsApp. Чтобы разорвать соединение, нужно удалить приложение с самого устройства — например, с Apple Watch. После этого синхронизация прекращается, а устройство автоматически исчезает из списка.
Это не самый очевидный способ, но он гарантирует, что доступ будет полностью закрыт.
Новая функция решает сразу несколько задач:
- даёт понимание, какие устройства имеют доступ к аккаунту;
- снижает путаницу с доставкой сообщений и уведомлений;
- повышает прозрачность и контроль над безопасностью.
Особенно полезно это может быть в ситуациях, когда пользователь не помнит о подключении Apple Watch — или вовсе не владеет ими. Если в списке вдруг появляется незнакомая периферия, это прямой сигнал проверить безопасность своего Apple ID.
Хотя новинка появилась в бета-версии, некоторые пользователи стабильной версии WhatsApp из App Store тоже уже видят список периферийных устройств. Это говорит о постепенном и довольно широком развёртывании функции.