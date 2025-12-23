Россияне определили лучшие и худшие мемы года

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила результаты голосования за самые популярные и самые надоевшие мемы 2025 года. Пользователи выбирали фаворитов через мини-приложение «Годнометр», говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

Лучшим мемом стал «Сам решу-у», возникший летом 2025 года после выпуска «Шоу Воли» с участием Розы Сябитовой и ее сына Дениса. Повторяющаяся фраза «Да я сам решу» быстро завирусилась в сети.

На втором месте — «Лев, который все делает без удовольствия», основанный на старых демотиваторах, где львы символизируют силу и успех.

Тройку лидеров замыкает «Кот Окак», образ которого появился из комбинации фото черного кота и силуэта человека в капюшоне, дополненной короткими видеороликами пользователей. Пик популярности пришелся на май 2025 года.

На четвертом и пятом местах расположились мемы «А ниче тот факт, что» и «Кот Бро и т. д.».

В список самых надоевших мемов вошли кукла Лабубу, рэпер Ганвест и его выражения «фаа, пэпэ, шнейне», песня «Плывет веночек» Надежды Кадышевой, шутки о миллениалах и взъерошенная птица скебоб.