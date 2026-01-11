Частная посадка на Луну и охота за квази-спутниками: 2025 год в космосе

2025 год был очень бурным для аэрокосмической индустрии. За 12 месяцев были побиты рекорды, разработаны и опробованы новые технологии, и даже прошла первая частная посадка на Луну. Портал space.com рассказал о самых важных историях из мира космических полетов, произошедших за год.

© SpaceX

Первый полет космонавтов над полюсами Земли

31 марта SpaceX запустила частную миссию Fram2, в ходе которой четыре космонавта провели 3.5 дня на околоземной орбите на борту капсулы Crew Dragon. Fram2 стала 17 по счету пилотируемой миссией SpaceX, но в чем-то она стала и первой: капсула облетела планету вдоль полюсов, чего раньше никто не делал.

Есть ряд причин, по которым планировщики космических полетов избегают подобной траектории. Прежде всего, дело в логистике: большинство популярных пунктов назначения, будь то МКС или орбитальная станция «Тяньгун», не идут по полярным путям. К тому же, пролет над полюсами подвергает космонавтов повышенной радиации и ограничивает связь.

Индия завершила первую стыковку в открытом космосе

Индия достигла большого успеха в начале 2025 года. 15 января два космических аппарата индийской миссии SpaDeX благополучно состыковались на околоземной орбите. Таким образом, Индия стала четвертой страной в истории, которой удалось совершить этот маневр — после СССР, США и Китая.

Европейская миссия создала искусственное солнечное затмение

В 2025 году начала работать первая «машина затмения». Миссия ЕКА Proba-3 вышла на орбиту Земли в декабре 2024, чтобы генерировать искусственные солнечные затмения с помощью тщательно выверенных маневров. Один зонд блокирует Солнце с перспективы другого, наблюдающего за феноменом через телескоп на борту.

Proba-3 создана для того, чтобы ученые лучше рассмотрели раскаленную солнечную корону, которую обычно тяжело изучать из-за невероятной яркости звезды. Поэтому астрономам и нужны затмения: Proba-3 впервые сгенерировала искусственное 23 мая.

Суни Уильямс побила рекорд по выходам в открытый космос

Астронавт NASA Суни Уильямс и ее коллега Бутч Уилмор отправились на МКС 5 июня 2024 года в составе первого пилотируемого полета на аппарате Boeing Starliner. По плану их миссия должна была продлиться всего 10 дней, но у Starliner появились проблемы с ускорителями и протечка гелия, из-за чего NASA пришлось отложить возвращение для ремонта неполадок. В итоге агентство решило вернуть Starliner домой без экипажа, а Уильямс и Уилмор пробыли на МКС до марта 2025-го.

NASA интегрировала их в постоянную команду МКС. Уильямс в ходе миссии дважды вышла в открытый космос, и второй выход привел к тому, что она побила рекорд по времени, проведенному в космосе — 62 часа и 6 минут. Она превзошла результат предыдущей женщины-астронавтки, Пегги Уитсон, на 1 час 45 минут. А абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит Анатолию Соловьеву — 82 часа 22 минуты.

Китай запустил миссию на квази-спутник Земли

Китай в 2025-м продолжил активное изучение космоса, запустив первую в историю программу по забору образцов с астероида. Проект «Тяньвэнь-2» нацелен не на какой-то случайный объект — он находится в пути к Камо’оалева, который на самом деле может быть фрагментом Луны, отколовшимся в результате сильного столкновения. Данный астероид считается одним из семи квази-спутников Земли: он не вращается вокруг нашей планеты, но путешествует по орбите вокруг Солнца.

SpaceX побила рекорд по количеству запусков за год

Итого за 2025 год SpaceX Илона Маска провела запуски ракет 170 раз — 165 из них пришлись на ракету Falcon 9, а оставшиеся 5 — на пробные суборбитальные пуски сверхтяжелого носителя Starship. Более 70% запусков были частью расширения сети Starlink, состоящей из более 9 000 активных спутников.

Примечательно, что SpaceX бьет собственные рекорды уже шестой год подряд. В 2020-м агентство запускало ракеты 25 раз, в 2021 — 31, в 2022 — 61, в 2023 — 98, а в 2024 — 138. Причем до конца года SpaceX рассчитывает запустить еще две миссии Falcon 9.

Китай запустил первую многоразовую ракету

Китайская компания Landspace разработала собственную версию Falcon 9. «Чжуцюэ-3» имеет многоразовую первую ступень, работающую от девяти двигателей. Новинка впервые была запущена 3 декабря и успешно достигла орбиты, хотя приземлить ускоритель все-таки не получилось. Первая ступень потерпела крушение и сгорела рядом с посадочной площадкой — предварительно, в результате потери двигателя при снижении.

Первая частная посадка на Луну

2 марта луноход Blue Ghost, разработанный фирмой Firefly Aerospace, успешно приземлился на Луну. Аппарат проработал примерно две недели, что позволило его научным инструментам провести запланированную работу.

Для частной аэрокосмической индустрии это было беспрецедентным достижением. Другая компания, Intuitive Machines, отправила свой луноход Odysseus на Луну в феврале 2024-го, но он вскоре перевернулся, что укоротило его миссию. Athena от той же фирмы постигла аналогичная участь вскоре после посадки. А вот Blue Ghost выполнил поставленные задачи, что стало победой и для NASA, заказавшей миссию в рамках программы Commercial Lunar Payload Services.