Смоделирована встреча неандертальцев и современных людей в Европе

Ученые из Кельнского университета выяснили, что контакты и скрещивание между неандертальцами и анатомически современными людьми были возможны на Иберийском полуострове, но происходили крайне редко. Вероятность такого взаимодействия составляла около одного процента. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

© Газета.Ru

Ученые сконцентрировались на событиях, происходивших от 50 до 38 тысяч лет назад. В это время Homo sapiens постепенно распространялись по Европе, а популяции неандертальцев сокращались и в итоге исчезли.

Разработанная модель объединяет климатические данные, оценки численности населения и сценарии мобильности, позволяя многократно проигрывать различные варианты развития событий. Такой подход отличается от традиционных археологических и генетических методов тем, что дает возможность тестировать широкий спектр гипотез — от раннего вымирания неандертальцев до их длительного сосуществования с современными людьми.

Моделирование показало, что в большинстве сценариев активность двух групп не совпадала во времени и пространстве на территории Иберийского полуострова. Обе популяции оказались крайне чувствительными к резким климатическим колебаниям позднего палеолита, которые либо ускоряли демографический спад, либо временно создавали условия для расширения ареала обитания.

Скрещивание становилось возможным лишь в редких случаях, когда неандертальцы сохраняли относительную стабильность достаточно долго, а современные люди успевали занять их территории до окончательного коллапса популяции. В этих сценариях носителями генов обеих групп оказывались от двух до шести процентов смоделированного населения.

Наиболее вероятным регионом такого взаимодействия модель указала северо-запад Пиренейского полуострова — зону, где Homo sapiens могли появиться относительно рано и пересечься с еще не исчезнувшими популяциями неандертальцев. Однако даже в этом случае вероятность скрещивания составляла около одного процента.