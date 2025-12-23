Квантовая физика объяснила, как Санта-Клаус появляется сразу везде

Каждый год Санта-Клаус успевает за несколько часов облететь всю планету, чтобы доставить подарки детям по всему миру. Такую картину рисуют бесчисленные фильмы и истории — но ученые со своим скептическим отношением к чудесам утверждали, что это невозможно.

Однако немецкий физик уверяет: Рождество все-таки не под угрозой отмены. Санте просто нужно использовать современную квантовую физику, заявляет профессор Метин Толан из Технического университета Дортмунда.

В своих расчетах он исходит из того, что существование Санта-Клауса — неоспоримый факт, «ведь весь мир не может ошибаться», пишет Толан в книге на немецком языке, название которой можно перевести как «Тихая ночь, спешная ночь».

Более 2000 визитов в секунду

Толан начал с подсчетов, сколько домов должен посетить Санта-Клаус. При условии, что он приносит подарки только христианским детям до 10 лет, которые хорошо себя вели, за 24 часа ему пришлось бы совершать 2708 визитов в секунду, чтобы успеть к 234 миллионам семей. Если же лететь против вращения Земли, в его распоряжении будет 32 часа — тогда «всего лишь» около 2000 визитов в секунду.

Это в 40 раз выше максимальной частоты кадров, которую способен воспринять человеческий глаз, — вот почему мы не имеем ни малейшего шанса его заметить. Впрочем, Санта все равно был бы мертв — такая скорость перемещения его сожгла и раздавила бы, объясняет ученый. Ведь ему нужно преодолеть в общей сложности около 82 миллионов километров на санях весом далеко за 200 000 тонн, если считать, что каждый подарок весит около килограмма.

Олени испарились бы

Чтобы разогнать сани до нужной скорости, Санте потребовалось бы более чем в шесть раз больше энергии, чем Германия потребляет за целый год, подсчитал Толан. Он подробно описывает, при каких условиях олени один за другим, а затем и сам Санта с санями испарились бы за доли секунды, не говоря уж о смертельно опасных виражах на поворотах.

Однако чудо возможно, если в дело вступает квантовая физика и так называемый принцип неопределенности «энергия–время». Квантовая теория утверждает, что материя обладает также волновыми свойствами.

«Для Санта-Клауса это означает, что он должен превратиться в волну материи, существующую во всем пространстве и описывающую все состояния, которые он может принимать одновременно», — объясняет Толан.

Вместо одного Санты возникает целая волна Санта-Клауса, состоящая из суперпозиций всех его состояний.

Кардинально иное мышление

«Эти отдельные состояния определяются тем, что в каждом из них он доставляет подарки в конкретный дом», — продолжает физик.

Таким образом, Санта-Клаус находится во всех домах одновременно. А согласно правилам квантовой теории, доставка подарков делает невозможным то, что Санту когда-либо увидят, пишет он.

Любая попытка его обнаружить мгновенно привела бы к «схлопыванию» волны Санта-Клауса в этой точке — и концу всей истории. Теория волны Санты гарантирует его выживание до конца Вселенной, но требует радикально иного мышления.

Не только одна ночь в году

«Он находится в пути целую вечность — 20 октиллионов лет», — говорит Толан (октиллион — это единица с 48 нулями).

Современная квантовая физика не только меняет наше понимание реальности, времени и сознания, но и вносит ценный вклад в спасение Санта-Клауса, резюмирует Толан.

В конечном счете, книга, по словам автора, дает абсолютно бесполезные знания: «Прочитав ее, вы поймете, что новые полученные сведения ни в какой жизненной ситуации вам по-настоящему не помогут».