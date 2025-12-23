Российский регион стал самым холодным местом на Земле

Самым холодным местом на планете по итогам минувших суток вновь стала Якутия, две метеостанции которой зафиксировали температуру в минус 52 градуса.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По итогам минувших суток температура воздуха опустилась до минус 52 градусов в селе Ытык-Кель, а также на метеостанции Иэма, и это самая низкая температура на планете за истекшие сутки", - сказал собеседник агентства.

Также в мировой топ-3 по холоду вошел показатель якутской метеостанции Хабардино, где мороз окреп до минус 50,9 градуса.

В то же время мировой топ-3 по самой жаркой погоде за минувшие сутки поделили между собой Австралия и Парагвай. В частности, первое и второе место по данному показателю заняли австралийские Телфер и Порт-Хедленд - там воздух прогрелся до плюс 40,8 и 40,2 градуса соответственно. В парагвайском Марискаль-Эстигаррибия столбики термометров поднимались до 38,4 градуса выше нуля.

Как напомнили в Гидрометцентре РФ, свой рекорд по холоду с начала зимы поставила и московская погода - минувшая ночь стала самой холодной в столице за весь календарный сезон: мороз на главной метеостанции города окреп до 10,7 градуса. Одной из самых холодных с начала зимы минувшая ночь стала и в Московской области, где самая низкая температура была зафиксирована в Дмитрове - минус 13,3 градуса.