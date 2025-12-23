После месяцев слухов компания Huawei представила серию смартфонов Nova 15, в которую входят модели Nova 15, Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra.

© Huawei

Новые устройства отличаются тонким корпусом и работают под управлением операционной системы HarmonyOS 6.

Huawei Nova 15

Стандартная модель серии, Nova 15, оснащена 6,7-дюймовым FHD+-дисплеем с адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц. Устройство работает на базе чипа Kirin 8020, который обеспечивает прирост производительности до 42% по сравнению с предшественником.

На задней панели расположена тройная основная камера:

50 Мп основной датчик RYYB;

13 Мп сверхширокоугольный объектив;

12 Мп телеобъектив для портретной съёмки.

Спереди установлена селфи-камера на 50 Мп с диафрагмой f/2,4.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд. Также заявлена защита по стандарту IP65. Габариты устройства составляют 161,87×75,5×7,2 мм, вес – 196 грамм.

Huawei Nova 15 Pro

Nova 15 Pro оснащён 6,84-дюймовым 2.5D-дисплеем с тем же разрешением и частотой обновления, что и у стандартной модели. В устройстве используется процессор Kirin 9010S.

Основная камера аналогична версии Nova 15. Двойная фронтальная камера включает 50-мегапиксельный автофокусный модуль. Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Толщина Pro-версии – 6,9 мм.

Huawei Nova 15 Ultra

Флагман серии, Nova 15 Ultra, выделяется обновлённым дизайном с двойным кольцевым блоком камер. Основная камера включает три модуля:

50 Мп основной сенсор RYYB;

50 Мп сверхширокоугольный объектив;

телеобъектив с 3,7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.

Экран аналогичен установленному в Pro-версии. За производительность отвечает процессор Kirin 9010S, обеспечивающий прирост до 18% по сравнению с Nova 14 Ultra. Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная – до 50 Вт. Также заявлена сертификация IP68/IP69, обеспечивающая повышенную защиту корпуса.

Цены

Nova 15:

256 ГБ – $385;

512 ГБ – $425.

Nova 15 Pro:

256 ГБ – $500;

512 ГБ – $555.

Nova 15 Ultra: