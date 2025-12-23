Samsung готовит вторую бета-версию One UI 8.5 с индексом ZYLH. Хотя прошивка ещё не доступна, список исправлений уже всплыл в сети: об этом пишет портал pepelac.news, а детали собрал блогер Tarun Vats. Акцент сделан не на новых функциях, а на доведении стабильности — в текущем цикле это выглядит верным приоритетом.

Во второй бете разработчики устранили сбой инициализации панели быстрых настроек при загрузке устройства, поправили расстояние и расположение иконок в меню переключателей. В «Галерее» прекращается самопроизвольный перенос сгруппированных по папкам фото на первую страницу альбомов.

Повышена стабильность звонков: исчезают подёргивания интерфейса при нажатии «Ещё» во время разговора, исправлены проблемы со звуком при подключении по Bluetooth к автомобильным системам, а также сценарии, когда кнопка увеличения громкости могла не срабатывать. Отдельно отмечено устранение редких самопроизвольных перезагрузок.

Кроме того, улучшена общая стабильность: устранены ситуации с одновременным принудительным закрытием нескольких сторонних приложений и проведена дополнительная стабилизация через обновление встроенных компонентов. Ожидается, что бета с этими правками станет доступна в ближайшее время и приблизит финальный выпуск One UI 8.5. Такой пакет правок обычно ощущается заметнее любых новых «фишек» в повседневном использовании.