Android получит новую ИИ-функцию

Google продолжает активно прокачивать ИИ в Android. Следующий шаг, по замыслу корпорации, — смартфон, который пытается угадать, что вы собираетесь делать, и готовится к этому заранее. В настоящее время в мобильной операционной системе тестируется новая функция под названием Contextual Suggestions.

Идея простая: Android анализирует контекст — место, время и привычные сценарии — и сам предлагает нужные действия. Причём не в формате уведомлений, а сразу «по делу».

Например, вы выходите к машине — смартфон сам открывает плейлист и Google Карты; приходите в спортзал — загружается любимая музыка; вечером дома — контент автоматически отправляется на телевизор.

Звучит удобно, особенно если вы и так каждый раз делаете одно и то же. В этом смысле Android просто пытается сэкономить вам пару лишних движений.

Как отмечает Android Authority, Google делает акцент на конфиденциальности:

обработка данных происходит локально на устройстве; информация шифруется;

данные автоматически удаляются через 60 дней (или вручную — в любой момент);

функцию можно полностью отключить, если идея кажется слишком навязчивой.

Для запуска Contextual Suggestions потребуется больше контроля над системой — и это, конечно, подойдёт не всем. Сейчас функция доступна лишь в бета-версии Google Play Services (25.49.32). Найти её можно в настройках:

All services → Others → Contextual Suggestions — при условии, что у вас установлен beta-канал.

Интересно, что Google уже пробовала нечто подобное. В линейке Pixel компания экспериментировала с функцией Magic Cue — идея была отличная, но на практике работала нестабильно и часто промахивалась.

Станут ли Contextual Suggestions более точными — большой вопрос. Но если Google действительно сможет сделать подсказки ненавязчивыми и полезными, Android сделает шаг в сторону по-настоящему «умного» смартфона.