Зачем коты приносят в дом свою добычу

Многие коты приносят домой мышей, птиц или другие "трофеи". Эксперты объяснили, что стоит за таким поведением.

Многие пушистые охотники время от времени приносят в дом мышей, птиц и другую добычу. И удивляться тут особо нечему: такое поведение легко объясняется их природными инстинктами и тем, как они воспринимают своих людей. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на блог "Novate: Идеи для жизни".

Кошки – существа социальные. Даже живя с человеком, они формируют маленькую "семью", в которой, как ни странно, сами считают себя главными. Хозяин в их глазах – слегка беспомощный член группы, который без поддержки не сможет добыть себе еду.

Поэтому, протаскивая в дом свою добычу, кот искренне проявляет заботу и участие. Он делится едой так же, как это делают его дикие собратья. Плюс к этому он может пытаться показать свой охотничий успех и укрепить статус внутри "семьи".

Как владельцу реагировать на такое поведение:

Не ругайте питомца. Для кота принести добычу означает проявить любовь и заботу.

Не показывайте, что трофей вам не нужен. Не убирайте его сразу – дождитесь удобного момента, чтобы сделать это незаметно для кота.

Обеззаразьте место, куда он положил добычу, и тщательно вымойте руки.

Принимайте такие "подарки" с пониманием – и ваши отношения с питомцем будут намного теплее.