Xiaomi 17 Ultra обходится компании на $200 дороже прошлой модели

Xiaomi подтвердила, что себестоимость Xiaomi 17 Ultra заметно выросла по сравнению с прошлым поколением, однако розничная цена увеличится значительно скромнее.

По данным из цепочки поставок, производство нового флагмана обходится компании примерно на $200 дороже, чем Xiaomi 15 Ultra, но для покупателей подорожание составит около $70.

Главная причина — резкий рост цен на память. В III квартале 2025 года DRAM подорожала почти на 172% год к году, а 12 ГБ LPDDR5X выросли в цене с ~$33 до ~$70.

В Xiaomi признают, что только закупка памяти для базовой конфигурации стала дороже почти на 1400 юаней, однако компания решила взять часть нагрузки на себя.

При этом 17 Ultra получил серьезные апгрейды: Snapdragon 8 Elite нового поколения, улучшенную камеру с 200-Мп телеобъективом Leica, защиту IP68/IP69K и поддержку спутниковой связи.

Презентация смартфона уже состоялась накануне, 25 декабря.