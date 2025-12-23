В Южном океане найдено 30 новых видов живых существ

В 2025 году международная океанологическая экспедиция совершила прорыв, обнаружив по меньшей мере 30 новых видов живых существ в антарктических водах. Эти открытия меняют наше представление о жизни в экстремальных условиях.

Самой эффектной находкой стала плотоядная губка, которую неофициально прозвали «шар смерти». В отличие от своих безобидных фильтрующих сородичей, этот хищник имеет впечатляющие выросты сферической формы, покрытые микроскопическими крючками для ловли добычи.

«С помощью этих крючков губки хватают ту добычу, которая может к ним подойти. И добыча эта довольно крупная — раки-амфиподы, изоподы, равноногие раки, падальщики и прочие. Хищник обладает универсальными методами удержания добычи и с легкостью, но постепенно ее переваривает. Ту же креветку он может переваривать несколько суток подряд, она не испортится на дне температура 1,78 ℃. Это холодильник», — Филлип Сапожников, к.б.н., ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Рядом с губкой ученые обнаружили и других невероятных существ, например, многощетинковых «червей-зомби». У этих животные нет даже пищеварительной системы. Они живут на костях погибших китов и получают питательные вещества исключительно за счет находящихся на них бактерий.

«Когда на дно падает туша кита, собираются все падальщики ближнего и дальнего радиусов, в том числе и черви-зомби (речь об оседаксах, или червях-костоедах — прим.Ред.). Червь-зомби не имеет ни рта, ни кишечника, ни глаз. Это структура, которая имеет внутри себя симбиотических бактерий. С их помощью он растворяет с оболочку костей, вгрызается внутрь и начинает медленно эти кости переваривать, получая из них оставшиеся белки, кальций и другие вещества. Есть еще одна особенность этих животных — полусимбиотический образ жизни партнеров: самки содержат самцов непосредственно в своем теле», — Филлип Сапожников.

Одного из открытий, совершенных экспедицией, океанологи ждали ровно 100 лет, с тех пор как был описан антарктический колоссальный кальмар. До сих пор этих моллюсков находили только в желудках кашалотов, и лишь один раз за прошлый век самка такого кальмара попалась в рыболовецкий трал.

Теперь же удалось заснять живого детеныша колоссального кальмара в естественной среде обитания. На глубине около 600 метров в лучах прожекторов показалось почти прозрачное существо — детеныш не более 30 сантиметров в длину.

О детстве колоссальных кальмаров науке раньше было неизвестно совсем ничего. Сейчас понятно, что, когда этот малыш вырастет, он будет весить более четверти тонны и сможет вытягивать свои щупальца на 18 метров. Настоящий кракен!

Этот исследовательский проект осуществляется в рамках Международного Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития, объявленного ООН. Он ставит перед собой амбициозную цель — открыть 100 000 неизвестных пока человечеству морских видов. Дно Южного океана до сих пор исследовано хуже, чем поверхность Марса.

Новым отрытиям способствует таяние ледников. Так, осенью этого года также в Южном океане, в море Уэделла отколовшийся айсберг обнажил огромные «кварталы» рыбьих гнезд.