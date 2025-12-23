Создано экологичное дорожное покрытие из водорослей

Ученые из Университета штата Аризона разработали новый вид экологичного и прочного дорожного покрытия. В основе состава находятся водоросли.

Известно, что одним из компонентов обычного асфальта является битум — побочный продукт переработки сырой нефти. Он служит гибким связующим, растягиваясь и снова сжимаясь под тяжестью проезжающего транспорта. Но процесс его производства и использования опасен для окружающей среды. Кроме того, при низких температурах битум трескается, и на дороге появляются выбоины.

Ученые приступили к созданию альтернативного продукта из водорослей. Предыдущие исследования показали, что масло из водорослей пригодно для производства битумоподобного материала, который остается эластичным при низких температурах.

В новом исследовании ученые протестировали масло из четырех различных видов водорослей. Наибольшую устойчивость к деформации показал состав из пресноводных зеленых микроводорослей Haematococcus pluvialis. При повреждениях он восстанавливался на 70% лучше, чем обычный асфальт.

Компьютерная модель показала, что применение такого материала снизит выбросы углекислого газа. Смесь, содержащая около 22% биосвязывающего вещества, станет углеродно-нейтральной.

Ученые отметили, что добавление водорослей повышает влагостойкость, гибкость и способность асфальта к самовосстановлению. Кроме того, оно соответствует экологическим требованиям, сообщает ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

