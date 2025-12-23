МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты пользователей

Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях пользователей, чтобы разослать фишинговые сообщения, поучаствовать в серых схемах, а также для шантажа.

Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«В наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряют числом подписчиков, правами администратора или «звездным статусом», но в действительности все обстоит не так.

В МВД отметили, что для теневого рынка востребованным ресурсом является «живой» аккаунт обычного пользователя. Там пояснили, что профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надежно и для людей, и для автоматических систем, что «подходит для злоупотреблений».

Правоохранители добавили, что отдельная проблема — голос и видео, поскольку мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, интонации. В ведомстве объяснили, что этих данных хватает для того, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя.

«Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения», — объяснили в МВД.

Кроме того, ведомство продемонстрировало пример скриншота сообщения, которое было отправлено со взломанного аккаунта педагога. Преступники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя авторитетный тон преподавателя, опубликовали сообщение о сборе денежных средств якобы на поездку в Санкт-Петербург с проживанием и питанием.