Представлены часы Xiaomi Watch 5 и наушники Buds 6

Компания Xiaomi официально представила новые устройства — умные часы Xiaomi Watch 5 и беспроводные наушники Xiaomi Buds 6.

Полноценный релиз состоится 25 декабря, тогда же раскроют цены и все характеристики.

Xiaomi Watch 5 позиционируются как «полноценные флагманские смарт-часы». Устройство получило процессор Snapdragon W5, а также продвинутый набор медицинских датчиков.

Впервые для Xiaomi заявлен EMG-сенсор, считывающий мышечную активность, а также ECG-датчик для записи электрокардиограммы.

Корпус выполнен из нержавеющей стали с двухсторонним искусственным сапфировым стеклом. Компания показала несколько вариантов ремешков.

О наушниках Buds 6 пока известно минимум: Xiaomi лишь подтвердила их скорый выход одновременно с часами.

Все подробности о возможностях, автономности и позиционировании устройств обещают раскрыть на презентации 25 декабря.