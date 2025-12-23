Samsung One UI назвали лучшей Android-оболочкой

Издание GSMArena провело опрос среди читателей. Целью было выяснить, какая Android-оболочка считается лучшей.

С заметным отрывом победила Samsung One UI — за нее проголосовали 41% участников. Второе место с результатом 20% заняла оболочка смартфонов Google Pixel, а третью строчку поделили различные кастомные прошивки.

Они остаются популярными у пользователей устройств, которые больше не получают официальные обновления. Наименее востребованной в опросе оказалась ColorOS от Vivo.

GSMArena также поинтересовался, насколько вообще важна оболочка при выборе смартфона. 43,2% респондентов ответили, что софт важен, но не является решающим фактором.

Еще около 40% выбирают смартфоны только с любимой оболочкой, а 6,1% считают программную оболочку почти незначимой.

Ранее Samsung выпустила бета-версию One UI 8.5. Несмотря на положительные отзывы, часть пользователей критикует дизайн за сходство с iOS.