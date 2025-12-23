Главным поставщиком DRAM-памяти для iPhone будет Samsung

Apple сделала Samsung своим главным поставщиком DRAM-памяти для iPhone.

По данным Korea Economic Daily, на корейскую компанию теперь придется 60–70% всех поставок оперативной памяти для смартфонов. Начиная с линейки iPhone 17 и вплоть до iPhone 18 в 2026 году.

Хотя Apple традиционно старается распределять заказы между несколькими поставщиками, сейчас именно Samsung оказалась единственной компанией, способной обеспечить нужные объемы и соответствие жестким требованиям купертиновцев.

Сообщается, что будущие iPhone 18 получат шестиканальную LPDDR5X-память для повышения производительности ИИ-функций.

Samsung уже производит ультратонкие 12-ГБ чипы LPDDR5X с пониженным энергопотреблением и улучшенным теплоотводом. Именно эти параметры и стали ключевыми при выборе партнера.

На фоне дефицита, цена одного такого чипа выросла с $30 до $70, что дополнительно усиливает позиции Samsung на рынке.