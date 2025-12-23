Италия оштрафовала Apple

Итальянский антимонопольный регулятор AGCM оштрафовал компанию Apple на 98,6 миллионов евро, что составляет около 115 миллионов долларов США. Штраф был выписан за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

© Ferra.ru

Ведомство утверждает, что Apple нарушила европейские нормы, введя в апреле 2021 года более строгую политику конфиденциальности для сторонних разработчиков. Речь идет о функции App Tracking Transparency (ATT), которая требует запрашивать у пользователей явное согласие на сбор данных и их использование для таргетированной рекламы.

По мнению регулятора, эти условия были навязаны разработчикам в одностороннем порядке. Такая политика, как заявили в AGCM, не соответствует нормам о защите персональных данных и наносит ущерб интересам бизнес-партнеров Apple. Кроме того, разработчикам приходилось дублировать запросы на согласие для одних и тех же целей.

В Apple не согласны с решением итальянских властей. Компания заявила, что намерена обжаловать штраф, подчеркнув, что функция ATT создана для предоставления пользователям контроля над отслеживанием их активности. Правила одинаковы для всех разработчиков, включая саму Apple.

Расследование AGCM, которое велось с мая 2023 года, было сложным и координировалось с Европейской комиссией и другими международными антимонопольными органами.