Apple столкнулась с дефицитом производства чипов A20

Несмотря на то, что Apple забронировала почти половину начального производства 2-нанометровых чипов у TSMC, компания может столкнуться с их нехваткой. Речь идет о будущих процессорах A20 и A20 Pro для iPhone 18 и складного iPhone.

Причиной дефицита стал высокий спрос на новую технологию TSMC, с которым не справляются мощности. Хотя другие компании могут обратиться к 2-нанометровому процессу Samsung с технологией GAA, Apple, вероятно, этого не сделает. Компания, как ожидается, сохранит партнерство с TSMC.

Основная причина в том, что Apple доверяет TSMC из-за стабильно высокого выхода годных чипов. В то же время, Samsung, хотя и анонсировала чип Exynos 2600 и планирует выпуск в США, ранее демонстрировала более низкий процент выхода продукции на передовых процессах.