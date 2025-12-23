YouTube заблокировал каналы с ИИ-трейлерами фильмов

YouTube заблокировал два популярных канала — Screen Culture и KH Studio. Их деятельность заключалась в создании фейковых трейлеров фильмов и сериалов. В этом каналам помогал ИИ. Видео, между прочим, набирали миллионы просмотров.

Эти каналы публиковали «трейлеры» к фильмам, которые ещё даже не сняты, например, к новой «Фантастической четвёрке» или «Супермену». Блокировка со стороны YouTube не была мгновенной: сначала им отключили монетизацию.

Основной причиной стало нарушение правил — каналы незаконно использовали материалы крупных студий, таких как Disney.

Но это были лишь одни из самых крупных «игроков» на этом рынке. На YouTube всё ещё остались каналы поменьше, что занимаются тем же. Дойдут ли руки юристов крупных компаний до них — покажет время.