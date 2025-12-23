В Турции обнаружены 1800-летние ступени античной библиотеки Нисы

В Турции археологи обнаружили ступени возрастом около 1800 лет в античном городе Ниса, расположенном в районе Султанхисар провинции Айдын. Находка была сделана во время раскопок, и ступени ведут к библиотечному комплексу, считающемуся одним из лучше всего сохранившихся в Западной Анатолии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Археологические работы в Нисе ведутся под руководством профессора Сердара Хакана Озтанера из Анкарского университета. Город с 2300-летней историей, построенный по обе стороны ущелья, известен хорошо сохранившимися памятниками античной архитектуры: гимнасием, театром, стадионом, агорой, храмом Акхарака и библиотекой. Именно здесь обучался знаменитый античный географ Страбон, назвавший город «двубереговым».

По словам профессора Озтанера, в ходе раскопок на главной улице, ведущей от центрального моста к святилищу Акхарака, были вскрыты ступени, соединяющие улицу с библиотекой. Лестница ведет прямо к мраморному двору перед библиотекой, построенной примерно в 130 году н. э. и позднее знаменитой библиотеки Цельса в Эфесе.

Библиотека Нисы насчитывала 16 книжных стеллажей и хранила важнейшие рукописи античного периода, что делает ее особым памятником истории Западной Анатолии.

Ранее министерство древностей Египта объявило об обнаружении итальянскими археологами остатков редкого солнечного храма царя Нюсерре, относящегося к эпохе Пятой династии. Храм найден неподалеку от Каира, в некрополе Абусир, и является частью большого культового комплекса, посвященного богу солнца Ра. Несмотря на открытие немецкого археолога Людвига Борхардта еще в 1901 году, высокое расположение грунтовых вод долгое время мешало полноценным исследованиям. Лишь недавно специалистам удалось приступить к детальному изучению этого уникального сооружения.