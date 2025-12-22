Танцующие на концерте китайские роботы впечатлили Маска

Шесть человекоподобных роботов G1 китайской компании Unitree Robotics, исполнившие синхронное сальто вперед на концерте известного певца Ван Лихуна, произвели впечатление на техномагната Илона Маска. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным газеты, роботы исполнили хореографию для песни Open Fire вместе с Ван Лихуном и другими танцорами. Они были одеты в сияющий серебристый верх и черные штаны.

Помимо сальто они также продемонстрировали последовательность движений всей хореографии, включая сложные движения руками, ногами и повороты, отметили журналисты.

Ролики, сделанные на концерте, получили широкое распространение в интернете, привлекли внимание Илона Маска, чья компания Tesla активно разрабатывает роботов.

Предприниматель сделал репост публикации о выступлении и назвал действия роботов «впечатляющими».

Авторы статьи уточнили, что после этого пост о выступлении набрал еще больше просмотров.