Найдены кельтские монеты и украшения возрастом 2,5 тысячи лет

На западе Чехии археологи обнаружили крупный клад, датируемый ранним железным веком. Об этом сообщает ECO News.

Среди найденных предметов — сотни миниатюрных монет из золота и серебра, а также фрагменты драгоценных металлов и украшения. Все эти артефакты, общий возраст которых оценивается приблизительно в 2,5 тысячи лет, относятся к периоду активного присутствия кельтских племен в Центральной Европе. По словам директора Института археологии Чешской академии наук Яна Марика, основной целью проекта было «спасение движимых археологических находок, которым угрожают нелегальные кладоискатели, вспашка и природные воздействия».

Ученые отмечают, что характер находок указывает на то, что это место не было постоянным поселением. Отсутствие фундаментов домов и улиц наводит на мысль о сезонном рынке или месте ритуальных собраний, где люди обменивались товарами и расплачивались друг с другом.

Для защиты места раскопок от «черных копателей» его точное местоположение не разглашается. Часть находок уже выставлена в Музее и галерее на севере Пльзенского края, а наиболее ценные предметы хранятся в безопасном месте для детального изучения. Ученым еще предстоит проанализировать происхождение металла и стилистику изделий, что может изменить представления о торговых путях и политической организации в этом регионе в древности.

