Ученые раскрыли простой способ вернуть любовь к чтению

Многие люди перестают читать для удовольствия уже во взрослом возрасте — из-за нехватки времени, усталости, привычки «залипать» в соцсетях или негативного школьного опыта с обязательной литературой. Однако психологи и специалисты по вниманию отмечают: вернуть привычку читать можно в любом возрасте, а польза от этого ощутима как для психики, так и для качества жизни. Об этом сообщает портал The Associated Press (AP).

Исследования показывают, что чтение снижает уровень стресса, развивает эмпатию и креативное мышление. При этом интерес к нему падает: анализ государственных данных в США показал, что доля взрослых, читающих для удовольствия в обычный день, снизилась с 28% в 2004 году до 16% в 2023-м. В статистику входят не только бумажные книги, но и электронные форматы, аудиокниги и журналы.

Эксперты считают, что ключевая ошибка при возвращении к чтению — завышенные ожидания. Начинать советуют не с сложной нон-фикшн литературы или объемных романов, а с книги, которая гарантированно принесет удовольствие. Важно ориентироваться на собственные интересы, а не на модные списки. Часто помогает простой вопрос: какой фильм или сериал недавно понравился — по жанру и настроению можно подобрать похожую книгу.

Не менее важна регулярность. Специалисты по вниманию рекомендуют «встраивать» чтение в повседневный распорядок: несколько страниц перед сном, в обеденный перерыв или в транспорте. Даже 5–10 минут в день помогают сформировать устойчивую привычку. При этом желательно минимизировать отвлекающие факторы — например, убрать телефон из поля зрения.

Формат тоже имеет значение. Тем, кому сложно сосредоточиться на бумажной книге, могут подойти электронные версии или аудиокниги — их удобно слушать во время прогулок, уборки или поездок. Социальный элемент также может усиливать мотивацию: книжные клубы, в том числе «тихие», где люди просто читают вместе, помогают воспринимать чтение как часть жизни, а не одиночное усилие.

Психологи подчеркивают: если книга не «идет», ее можно и нужно отложить. Чтение не должно превращаться в обязанность. Для многих регулярных читателей оно становится способом восстановиться после напряженного дня, сохранить любопытство и эмоциональный баланс. Именно ощущение удовольствия, а не количество прочитанных страниц, считается главным условием того, чтобы привычка закрепилась надолго.