Миллионы владельцев iPhone призвали обновиться

Специалисты журнала Forbes призвали пользователей iPhone c iOS 18 скорее обновиться до iOS 26. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы издания отметили, что Apple не раскрывает долю новой iOS 26, но по некоторым данным около 50 процентов владельцев iPhone еще но обновились до актуальной операционной системы (ОС). Журналисты призвали владельцев телефонов Apple сделать это, чтобы не пострадать от уязвимостей.

Специалисты объяснили, что буквально сотни миллионов пользователей iPhone не хотят переходить на iOS 26. В качестве причин указали неодобрение нового дизайна Liquid Glass и привычку пользоваться iOS 18 и более старыми версиями системы. Между тем журналисты заявили, что Apple может обеспечивать полноценную поддержку патчами безопасности только актуальную iOS, а поэтому рекомендовали пользователям скорее обновиться.

В качестве дополнительной причины для перехода на iOS 26 авторы заметки привели более совершенные инструменты защиты в новой версии ОС.

В начале декабря Apple анонсировала скорый выпуск iOS 26.2, призвав пользователей подготовиться к обновлению. Апдейт должен исправить ряд обнаруженных уязвимостей.