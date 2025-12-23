В Китае обнаружили участок Императорской дороги Цинь

Китайские археологи обнаружили участок знаменитой Императорской дороги династии Цинь — одного из самых грандиозных инфраструктурных проектов в истории человечества. Находка 13-километрового участка проливает новый свет на эту 2200-летнюю магистраль, которая когда-то тянулась почти на 900 км через север Китая.

© naukatv.ru

Об открытии объявили 9 декабря по итогам изысканий, начатых в прошлом году Институтом изучения и охраны культурного наследия города Юйлинь в провинции Шэньси на северо-западе страны, сообщает South China Morning Post.

Согласно историческим хроникам, Императорскую дорогу Цинь построили по приказу первого императора Китая Цинь Шихуанди, и на ее возведение ушло всего пять лет.

Раскопки выявили передовые строительные технологии: прокладка прямых траншей, укрепление склонов утрамбованной землей, уплотненное дорожное полотно и засыпанные долины. Средняя ширина дороги составляла около 40 метров — по современным меркам этого достаточно для четырех полос движения.

Исторические записи описывают, как рабочие «засыпали долины и срезали горы», чтобы создать прямой северо-южный коридор от Сяньяна — столицы династии Цинь (221–207 годы до н. э.) на территории современной провинции Шэньси — до Цзююаня (ныне город Баотоу во Внутренней Монголии). Это позволяло быстро перебрасывать войска для отражения набегов кочевников хунну.

Неподалеку также обнаружили небольшое поселение, которое, как полагают, было почтовой станцией, работавшей в эпоху Цинь и при следующей династии Хань (206 год до н. э. – 220 год н. э.). Найденные там фрагменты керамики помогли подтвердить ее возраст и назначение.

«Императорская дорога Цинь — второй по значимости проект оборонительного значения в древнем Китае после Великой Китайской стены», — утверждает China Cultural Heritage News, издание Государственного управления культурного наследия.

Оно называет дорогу «прародительницей мировых автомагистралей».

Открытие подтверждает данные древних текстов и по-новому раскрывает масштабы доиндустриальной инженерии, показывая, что Китай создал одну из первых в мире разветвленных сетей дальних сухопутных коммуникаций более 2000 лет назад.

Археологи использовали спутниковые технологии, чтобы выявить линии возможных дорог, видимые в районах, где на месте бывшей пустыни была высажена растительность. Были найдены хорошо сохранившиеся остатки дороги, включая девять прямых участков траншей и уплотненные слои грунта для укрепления откосов. Также обнаружены многочисленные следы утоптанных поверхностей (мест, уплотненных пешим или колесным движением), а также спрессованные дорожные основания и засыпанные долины.

Ширина дороги варьировалась от 40 до 60 метров, расстояние от нее до окружающих горных проходов достигало от 50 до 90 метров.

Во времена династии Цинь и дорога, и Великая стена сыграли ключевую роль в отражении вторжений хунну. Великая стена обеспечивала прочную и протяженную оборонительную линию, а для эффективной переброски войск и припасов требовался надежный транспортный маршрут.

Историк Сыма Цянь писал в «Исторических записках», что строительство Императорской дороги Цинь началось в 212 году до н. э. — на 35-м году правления Цинь Шихуанди — и продолжалось до самой его смерти. Проект был завершен в 207 году до н. э., уже при его сыне, Эрши-хуанди. Летописец, который сам путешествовал по этой дороге, задокументировал ее начальную и конечную точки и описал процесс «засыпки долин и срезания гор» для прокладки пути, а также использование огромных объемов утрамбованной земли для выравнивания шоссе в сложном рельефе.

Дорогу построили на пике имперского могущества, а когда оно ослабло, она стала скорее подспорьем для тех самых кочевников, против которых создавалась, — обеспечивая легкий путь в сердце страны для завоевателей.

Со временем магистраль была разрушена или скрыта природными факторами и антропогенным воздействием, а ее точный маршрут был утрачен. В 1974 году китайские археологи обнаружили один из ее участков, и с тех пор ведутся поиски оставшейся части дороги.В 2009-м участок Императорской дороги Цинь в уезде Фу провинции Шэньси был признан одним из десяти величайших археологических открытий Китая.