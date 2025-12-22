В России появится единый идентификатор пользователя в интернете
Минцифры введет единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее считать аудиторию. Об этом рассказала заместитель главы Минцифры России Бэлла Черкесова на заседании Общественного совета при министерстве.
Замминистра отметила, что идет работа по улучшению подходов к медиаизмерениям через способы унифицирования данных. По ее словам, сейчас совместно с отраслью идут обсуждения о том, как повысить прозрачность этой информации. Например, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры.
В пресс-службе Минцифры рассказали, что данные о просмотрах и активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей помогают оценить популярность контента. Для сбора этой статистики интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора передают компании Mediascope - измерителю ТВ и онлайн-аудитории - обезличенные данные в зашифрованном виде.
"Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы", - рассказали в ведомстве.
Минцифры предлагает обновить состав передаваемых данных и изменить подход к формированию идентификатора пользователя (ID пользователя). Сейчас документ обсуждается с отраслью, бизнесом и заинтересованными ведомствами.
Важно, что ID пользователя будет неизменным. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств и на разных площадках, учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику. Предлагается привязывать ID к номеру телефона, а после этого обезличивать данные зрителя. Обезличивание и шифрование, как и сейчас, будут осуществляться интернет-ресурсами перед передачей данных.
"Что касается трудностей рекламодателей, то ключевая проблема состоит в сопоставлении профилей пользователей на разных площадках, даже тех, которые не требуют авторизации пользователя. Экосистемы "запирают" данные внутри и не позволяют проводить кроссплатформенную синхронизацию пользователей. В итоге коммуникация с потребителем дублируется, что ведет к увеличению стоимости качественного контакта", - рассказал Александр Папков, вице-президент АРИР, сопредседатель Индустриального комитета по Big Data & Programmatic.
Он добавляет, что унификация позволит только частично решить задачу, так как важнее выстроить с помощью современных технологий процесс защищенного обмена данными без доступа к чувствительной для бизнеса информации. Такой подход позволил бы создать продукты, которые отвечают всем требованиям рекламодателей - обеспечить прозрачность размещений, предоставить доступ к достоверным данным и оценить вклад рекламы в конечные продажи.
"В любом случае, даже при введении единого идентификатора критически важно обеспечить полный и равный доступ к возможностям его использования всеми участниками рынка, так как исключительно в здравой конкурентной борьбе могут появиться передовые решения", - говорит Папков.