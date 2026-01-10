Возрождение лютоволков, эпоха ИИ и жизнь на экзопланетах: крупнейшие научные события 2025 года

2025 год получился богатым на научные открытия, находки, неожиданные кризисы и тренды. От астрономии до биохимии и информатики — специалисты в самых разных сферах совершили важные достижения. Журнал Smithsonian рассказал о самых примечательных историях из мира науки за прошедший год.

© YouTube

Доктора удлинили жизни пациентов с помощью пересадки органов животных

В январе американские хирурги провели четвертую операцию по пересадке генно-модифицированной свиной почки человеку. Пациент, Тим Эндрюс, прожил рекордный 271 день со свиным органом, прежде чем он отказал и его удалили в октябре. Хотя ему по-прежнему приходилось принимать сильные препараты, чтобы предотвратить отторжение органа, его получилось снять с диализа на большую часть года. А в октябре ученые из Китая рассказали об успешной пересадке части печени свиньи, которую удалили через 38 дней.

Человеческий организм естественным образом пытается отвергнуть пересаженные свиные органы, поскольку иммунная система атакует чужеродные молекулы сахара в тканях животного; в конце концов это приводит к формированию тромбов и смерти органа. Из-за этого ученым необходимо редактировать гены органов перед пересадкой, а пациентам — принимать иммунодепрессанты.

Третий межзвездный объект прошел через Солнечную систему

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля, когда телескоп NASA в Чили зафиксировал комету в ночном небе. Из-за ее огромной скорости ученые сразу заподозрили, что комета пришла из точки за пределами нашей системы. Таким образом, 3I/ATLAS — третий известный науке межзвездный объект; первым был 1I/Оумуамуа (2017), а вторым — 2I/Борисова (2019).

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил, что у кометы твердое, ледяное ядро, окруженное сияющим облаком газа и пыли, или комой — причем у последнего есть ряд необычных химических свойств. Хвост кометы содержит никель, но при этом в нем нет железа, хотя два металла обычно переплетены друг с другом. Помимо этого, в коме объекта содержится неожиданно много углекислого газа пропорционально содержанию водяного пара.

Возрождение доисторических «лютоволков»

На Земле уже 10 000 лет как нет лютоволков — давным-давно вымерших канидов, которые охотились в плейстоцене. Но в апреле биотехнический стартап Colossal Biosciences заявил, что смог возродить этот вид в форме трех щенков. Для этого генетики секвенировали геном лютоволка, собранный с окаменелого зуба и черепа животного, после чего опознал 14 генов, которые различаются у вымершего вида и современных канидов. Информация помогла специалистам внести 20 изменений в ДНК серого волка, чтобы получить физические черты лютоволка: более крупные зубы и размер, широкая голова, белый мех.

Тем не менее, какими бы милыми ни были щенки, их нельзя считать настоящими лютовоками. Ученые отметили, что их генетический код по-прежнему принадлежит серым волкам — просто в него внесли ряд изменений. И хотя Colossal признает, что эти виды приходятся друг другу ближайшими родственниками, в реальности они не очень-то и похожи. По факту, лютоволк технически вообще не относится к волкам — он принадлежит к другому роду.

Канада больше не свободна от кори

10 ноября Канада официально потеряла статус страны, уничтожившей корь на своей территории. В результате Панамериканская организация здравоохранения заявила, что этот статус потеряли обе Америки как регион.

На протяжении 12 месяцев заразный вирус распространялся среди жителей Канады. Эпидемия началась еще в октябре 2024-го, после того, как инфекцию завез в страну зараженный путешественник. А в 2025-м количество подтвержденных и вероятных случаев возросло до 5 300.

Хотя у кори нет какого-либо специфического лечения, вакцина от вирусов кори, эпидемического паротита и краснухи, которую обычно дают детям, очень эффективна и защищает от болезни на всю жизнь. Однако недоверие людей к вакцинам продолжает расти, особенно со времен пандемии COVID-19, и в США советники по здравоохранению рекомендуют откатить давнюю рекомендацию по вакцинации детей от гепатита B.

Окаменелые черепа показали вероятную внешность денисовцев

Денисовцы, древние люди, впервые открытые в 2010-м, имеют общего предка с неандертальцами и современными людьми. Однако научное сообщество знало о них преимущественно по генетическим данным, поскольку большинство дошедших до нашего времени останков денисовцев — фрагменты костей и зубов.

Но в этом году антропологи выяснили, что два древних черепа, на самом деле, могли принадлежать денисовцам. Первый — череп т.н. «драконьего человека» из Китая, с плоскими щеками и выдающимися чертами лица. А второй — череп «Юньсянь-2», найденный в 35 году на берегу реки в центральной части Китая. Реконструкция показала крупную, длинную черепную коробку и широкую верхнюю часть лица с назальным проходом.

Новые признаки жизни на экзопланете

Астрономы давно ищут какие-либо признаки внеземной жизни, и время от времени они действительно появляются. Но в этом году, вероятно, ученые нашли самые убедительные намеки на жизнь на другой планете — два химических соединения, которые на Земле производятся только живыми организмами.

Планета, о которой идет речь — K2-18b в 124 световых годах от Земли. Стоит сразу пояснить, что на ней не нашли какие-либо реальные формы жизни. Но при изучении света, отфильтрованного атмосферой экзопланеты, космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал сигнатуры диметилсульфида и диметилдисульфида — серных газов, которые можно найти и на Земле. Разница лишь в том, что на нашей планете эти газы вырабатывают живые организмы, вроде водорослей.

Есть вероятность, что в космосе эти химикаты могут появляться из других источников, поэтому их нельзя считать неоспоримым признаком жизни. Тем не менее, находка рисует картину мира, где организмы, похожие на водоросли, могут жить в океанах. И так уж получилось, что K2-18b — водяная планета, чья атмосфера богата водородом.

Отношения между ИИ и людьми

Чатботы, разработанные на базе ИИ, лучше и лучше имитируют человеческую манеру речи в диалогах. Настолько, что красноречивые боты просачиваются в жизни людей, причем иногда достаточно тревожным образом.

Например, некоторые люди формируют романтические отношения с чатботами, часто утверждая, что ИИ помогает им справиться с эмоциональными проблемами. Исследователи из Массачусетского технологического института опубликовали крупный анализ раздела MyBoyfriendIsAi на форуме Reddit. Монография, пока не заверенная другими учеными, подчеркнула, что люди рассказывают о снижении чувства одиночества, круглосуточной поддержке и улучшенном эмоциональном фоне благодаря ИИ.

Чатботов используют и для других целей, включая медицинские консультации и терапию. Однако практическая польза от этого применения пока неясна, а некоторые случаи показывают, что ИИ способен навредить психическому здоровью. По сути, повторяется тот же паттерн, что появился 60 лет назад, когда программист из МИТ Джозеф Вайзенбаум разработал первого чатбота — «психотерапевта» по имени ELIZA. Тогда некоторых участников опыта тоже было тяжело убедить, что ELIZA — не человек.