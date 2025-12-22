Пользователи смартфонов Google пожаловались на перегруженность ИИ-функциями

Владельцы смартфонов Google Pixel выражают недовольство избыточной интеграцией функций искусственного интеллекта (ИИ) в интерфейс устройств. По мнению некоторых пользователей, активное внедрение ИИ усложняет взаимодействие с телефоном и нарушает привычную простоту Android. Об этом сообщает издание Gizmochina.

© Google

Обсуждение развернулось на Reddit после публикации пользователя, предпочитающего старую модель Pixel 7 из-за низкой нагруженности интерфейса. В частности, отмечаются назойливые полноэкранные ИИ-оверлеи при использовании поисковой строки, а также усложненный процесс редактирования скриншотов, где ранее простые действия теперь требуют перехода через дополнительные меню.

Пользователи приводят примеры: для перевода текста на скриншоте теперь необходимо открыть Google Lens и найти нужную иконку, хотя раньше функция была доступна в один тап. Некоторые владельцы Pixel рассматривают возможность отключения ИИ-возможностей или даже перехода на кастомные прошивки, такие как GrapheneOS.

Однако часть аудитории защищает отдельные инструменты, например Magic Eraser или улучшенный поиск, считая их полезными. Критики же указывают, что эти функции потребляют больше ресурсов, особенно оперативной памяти.