Ученые зафиксировали столкновения массивных небесных тел в системе молодой звезды

В системе молодой звезды Фомальгаут произошли как минимум два столкновения массивных небесных тел. Согласно статье в журнале Science, объект, который ранее принимали за экзопланету, оказался пылевым облаком, возникшим после удара планетезималей — предшественников протопланет.

Звезда Фомальгаут, систему которой сравнивают с «Оком Саурона» из-за внешней схожести, находится примерно в 25 световых годах от Земли. Ее возраст невелик и оценивается всего в 440 млн лет. Для сравнения, возраст Солнца — около 4,6 млрд лет. Подобные звездные системы переживают активную фазу формирования планет, а объекты в них еще не имеют «безопасной» орбиты и регулярно сталкиваются друг с другом.

Первый необычный объект ученые заметили в 2008 году — тогда астрономы решили, что это планета, и обозначили ее как Фомальгаут b. Дальнейшие исследования опровергли первоначальные сведения: оказалось, что объект является облаком пыли. Такое могло появиться после столкновения массивных космических тел.

Изучение архивных данных «Хаббла» показало, что неподалеку от Фомальгаута имеется еще одно схожее пылевое облако. Объекты получили названия Фомальгаут cs1 и Фомальгаут cs2. Для науки это стало первыми прямыми изображениями столкновения планетзималей в другой звездной системе.

Расчеты показали, что в каждом ударе участвовали тела диаметром около 60 км. По оценкам ученых, в системе Фомальгаут может находиться сразу до 300 млн подобных объектов.