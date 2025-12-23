В США планируют построить орбитальную станцию без сборки в космосе

Флоридский стартап Max Space объявил о планах создать коммерческую космическую станцию к 2027 году. Главная идея проекта — использовать технологию расширяемого жилого модуля, которая позволит сократить количество запусков и упростить строительство орбитальной лаборатории.

© Max Space

Станция под названием Thunderbird состоит из одного модуля, который после вывода на орбиту может увеличиваться до 350 кубических метров (примерно 140–150 квадратных метров жилья при обычной высоте потолков, как просторная квартира или небольшой дом). Такой подход позволяет разместить всю станцию в ракете Falcon 9 от SpaceX и доставить ее на орбиту за один полет, без необходимости сборки из нескольких частей.

Испытания прототипа Mission Evolution

Первый тестовый запуск под названием Mission Evolution планируется на начало 2027 года. В рамках миссии инженеры проверят ключевые системы станции: защиту от космического мусора, систему жизнеобеспечения, контроль температуры и влажности.

«Это отличная возможность продемонстрировать, как наши модули могут использоваться для жизни человека в космосе», — отметил генеральный директор Max Space Салим Миян.

Для создания прототипа компания сотрудничала с NextGen Aeronautics. Инженеры разработали половинную модель станции с крылом длиной около четырех метров, оснащенную активными управляющими элементами. Такая модель позволяет проверять работу систем и устойчивость конструкции в аэродинамических и вакуумных условиях на Земле, прежде чем запускать полную станцию на орбиту.

Конструкция и возможности станции

Главное отличие Thunderbird от других коммерческих модулей — ее расширяемая конструкция. Внутри применены мягкие элементы и гибкая планировка, позволяющая экипажу переконфигурировать жилое пространство. Это важно для проведения научных экспериментов, производства фармацевтических препаратов на орбите и размещения оборудования для технологических испытаний.

Станция рассчитана на четырех человек. Экипаж сможет изменять расположение жилых помещений, лабораторий и рабочих зон в зависимости от текущих задач. По словам Мияна, такой подход делает станцию «адаптивной» и позволяет максимально эффективно использовать ограниченное пространство на орбите.

Будущее орбитальной инфраструктуры

Max Space планирует вывести полную версию станции на орбиту к 2029 году. В дальнейшем Thunderbird может стать базой для миссий в окололунной и околомарсианской орбите, выступая как жилой модуль для астронавтов. Компания надеется, что технология расширяемых модулей станет платформой для других коммерческих проектов, позволяя компаниям быстро и экономично размещать людей и оборудование в космосе.

По мнению экспертов, запуск станции одним модулем может изменить традиционные подходы к строительству орбитальных комплексов, сократить время и расходы на сборку, а также повысить гибкость использования космических объектов. Thunderbird может стать важным шагом к будущим коммерческим и научным станциям нового поколения.