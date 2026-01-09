2025 год в человеческой эволюции: что нового ученые узнали о древних людях?

2025 год выдался необычайно удачным для сферы исследования человеческой эволюции. Ученые узнали много нового о том, какой была жизнь древних людей, и какие эволюционные черты предков унаследовали люди современные. Портал plos.org рассказал о самых примечательных научных открытиях за год.

Шимпанзе и бонобо похожи на людей больше, чем мы думали

В 2025 году вышел ряд научных работ, показавших, что наши ближайшие родственники похожи на нас даже больше, чем мы раньше думали. Так, в феврале ученые провели эксперимент, в котором бонобо получали лакомство, спрятанное под стаканом, но только при условии, что они работали сообща со своим партнером-человеком и показывали им, где еда. Иногда бонобо могли понять, что человек знал, где спрятана награда, а иногда — понимали, что их партнер ничего не знает. Причем во втором случае бонобо склонны быстрее и чаще подсказывать, где спрятано лакомство. Таким образом, они, вероятно, способны интерпретировать психическое состояние человека и корректировать свое поведение.

А в апреле вышла монография, показавшая, что приматы могут не только работать сообща, но и делиться — особенно если речь о ферментированных фруктах. Шимпанзе в западноафриканском национальном парке Антаньес делились друг с другом забродившими плодами хлебного дерева, содержание алкоголя в которых варьировалось от 0,01% до 0,61%. Хотя этой крепости недостаточно, чтобы достичь желаемой многими людьми степени опьянения, наблюдения ученых показывают, что дележка пищи и потребление ферментированной еды обладают глубокими эволюционными корнями.

Наконец, октябрьская монография показала, что шимпанзе руководствуются сложными процессами принятия решений. Для эксперимента ученые презентовали им две коробки: в одной была еда, а вторая была либо пустой, либо содержала какой-то несъедобный предмет. Шимпанзе позволяли дважды выбрать коробку, предоставив им слабые или сильные намеки на то, в какой коробке спрятано лакомство. Исследователи обнаружили, что шимпанзе корректировали свое мнение о предполагаемом местонахождении еды в ответ на более убедительную информацию. Если они выбирали не ту коробку после слабой подсказки, то более сильная помогала им выбрать правильную. Более того, если хорошая подсказка позволяла им выбрать коробку с едой, то они не выбирали другую коробку, получив плохую информацию.

Портрет жизни панатропов

Ученые также узнали много нового о некоторых гомининов. Парантропы — род гомининов, состоящий из трех видов; он больше всего известен своими крупными зубами и мощными жевательными мышцами, которые, скорее всего, помогали им пережевывать жесткие волокна растений. Но их челюсти — единственное, что наука изучила достаточно пристально.

Теперь же появилась свежая информация о парантропах. Так, в апреле специалисты отыскали части тазобедренной кости, берцовой кости и бедра взрослого Paranthropus robustus, датируемые 2,3-1,7 млн лет назад. Причем судя по анатомии останков, их обладатель был полностью двуногим, и теперь ученые смогли установить примерную массу тела и рост парантропа. Данный гоминин, вероятно, обладал ростом всего 1,03 м — он даже ниже, чем Homo floresiensis, знаменитый «хоббит» из Индонезии.

А в октябре вышла монография, которая ответила на горячий вопрос: могли ли парантропы пользоваться каменными инструментами. Команда исследователей изучила почти целиком сохранившуюся руку гоминина, включая запястье, ладонь и кости пальцев. Развитая мускулатура и ширина костей намекают, что парантропы могли хвататься за объекты примерно так же, как гориллы, но, скорее всего, сила хвата нужна была им, чтобы обрабатывать пищу и рвать растения. Пока ученые полагают, что парантропы не могли пользоваться каменными инструментами в силу морфологии их рук.

Знаменитая нога нашла родственников

В 2012 году антропологи впервые описали Буртельскую ногу — знаменитую окаменелость из Эфиопии. Изначально ученые не могли определить видовую принадлежность конечности, но заключили, что она датируется 3,4 млн лет назад. По временным рамкам она совпадает с Australopithecus afarensis — видом, к которому относится Люси — но совсем не похожа на конечности этих австралопитеков. Локомоторные адаптации совсем другие, да и отстоящий большой палец ноги на ней — как у современных приматов.

Но в ноябре на том же месте, где нашли Буртельскую ногу, откопали другие останки: фрагмент челюсти с сохранившимися зубами относит окаменелости этого гоминина к менее известному виду — Australopithecus deyiremeda. У этого вида были примитивные зубы и хватающие стопы, а изотопный анализ показывает, что его представители питались примерно теми же растениями, что и более ранние виды австралопитеков.

Древние инструменты

Места археологических раскопок — кладезь знаний о жизни древних людей, но подобные памятники истории нечасто позволяют узнать что-то сразу о нескольких чертах их поведения. Так, в августе чешские археологи нашли собрание из 29 каменных артефактов, которые, вероятно, хранились вместе внутри контейнера из утерянного материала. По сути, оно представляет собой личный набор инструментов охотника-собирателя каменного века. Маленькие ножи, датируемые 30 000 годами назад, изготовлены из различных камней, от кремния до опала; анализ показал, что их наверняка использовали для разрезания, соскабливания и сверления.

А в ноябре в бассейне Туркана в Кении археологи выяснили, что древние предки производили инструменты еще 2,75 млн лет назад. На новом месте раскопок Наморотуканан ученые зафиксировали старейшие и длиннейшие интервалы производства олдованских инструментов. При этом даже сравнительно примитивная технология требовала достаточного навыка, и инструменты, которые в быту использовались для самых разных задач, изготавливали на протяжении почти 300 000 лет.