Подходит конец года – а это значит, что пора подводить итоги 2025-го. Например, вспомнить самые значимые научные истории уходящих 12 месяцев. Среди них — рекордная продолжительность жизни человека с почкой свиньи, открытие третьей в истории межзвездной кометы, спорное «воскрешение» лютоволка, новые данные о происхождении человечества и тревожные признаки жизни на далёкой экзопланете. Однако 2025-й также запомнится и беспрецедентным сокращением федерального финансирования науки в США.

Текущий (пока еще) 2025 год оказался наполнен поразительными открытиями, которые расширили границы знаний от глубин космоса до тайн человеческого тела и древнейших страниц истории жизни на Земле. Однако этот год также стал временем серьёзных испытаний для научного сообщества, столкнувшегося с глубокими сокращениями государственного финансирования, что, по мнению многих, угрожает самой способности США оставаться мировым лидером в исследованиях и инновациях.

На фоне этих институциональных вызовов учёные продолжали двигаться вперёд, демонстрируя невероятную изобретательность. Астрономы открыли третью в истории межзвездную комету, 3I/ATLAS, прибывшую из-за пределов Солнечной системы со скоростью 220 тысяч километров в час. Её необычный химический состав, включающий никель без железа и аномально высокое содержание углекислого газа, даёт уникальную возможность заглянуть в условия, царящие в далёких звёздных системах.

В медицине главной сенсацией стала ксенотрансплантация. Пациент Тим Эндрюс прожил рекордные 271 день с почкой генетически модифицированной свиньи, а Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило первые клинические испытания таких процедур, давая надежду десяткам тысяч людей, ожидающим донорских органов.

Палеонтология потрясла мир спорным «воскрешением». Биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила о создании первых современных «ужасных волков» — животных, полученных путём редактирования генома серого волка на основе ДНК, извлечённой из 72 тысячелетнего черепа. Хотя эти особи (Ромулус, Ремус и Кхалиси) не стали точными копиями вымершего вида, их считают символом новой эры «синтетической биологии» и вызвали жаркие этические дебаты. Другая палеонтологическая сенсация связана с давним спором о тираннозаврах. Новые исследования костей «Динозавров-дуэлянтов» из Монтаны убедительно свидетельствуют в пользу того, что мелкий хищник Nanotyrannus lancensis был отдельным видом, а не молодой особью тираннозавра рекса, что может переписать учебники по эволюции динозавров.

Происхождение самого человека тоже стало яснее благодаря двум древним черепам. Анализ знаменитого «черепа человека-дракона» и реконструкция миллионолетнего черепа Юньсянь 2 позволили учёным предположить, что эти останки принадлежат загадочным денисовцам. Если это подтвердится, раскол между Homo sapiens, неандертальцами и Денисовским человеком мог произойти более миллиона лет назад — гораздо раньше, чем считалось. Параллельно прорыв в области палеопротеомики позволил извлечь рекордно древние белки из зуба вымершего носорога возрастом 21–24 миллиона лет, что открывает путь к изучению эволюции в эпоху, когда ДНК уже не сохраняется.

Однако 2025 год принёс и тревожные вести. Калифорния пережила катастрофические лесные пожары в январе, унёсшие десятки жизней и выявившие хрупкость экосистем в условиях изменения климата. В области общественного здоровья Канада утратила статус страны, свободной от кори, из-за крупной вспышки, вызванной падением уровня вакцинации, и США рискуют повторить эту судьбу в 2026 году.

Самой громкой астробиологической новостью стало сообщение о возможных признаках жизни на экзопланете K2-18b. Данные телескопа Джеймса Уэбба указали на присутствие в её атмосфере диметилсульфида — газа, который на Земле производят водоросли. Хотя открытие было оспорено, оно разожгло самые смелые надежды. Специалисты отметили, что в 2025 году глубоко проник искусственный интеллект в частную жизнь. Анализы показали, как люди формируют романтические отношения с чат-ботами, находя в них эмоциональную поддержку, но также зафиксировали первые случаи так называемого «психоза ИИ», когда взаимодействие с ботами приводило к тяжёлым психическим расстройствам и даже трагедиям.