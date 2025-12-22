Возле пирамид в Египте нашли аномалию и намек на древний портал

Вблизи одного из наиболее изученных археологических памятников мира - пирамид Гизы в Египте - обнаружили L-образную конструкцию и аномалию под ней. Как пишет Popular Mechanics, новые находки под поверхностью пустыни указывают на наличие входов в давно затерянные помещения.

Конструкция была найдена на западном кладбище недалеко от всемирно известных пирамид. Она находится примерно в двух метрах под поверхностью, имеет длину в десять метров и была засыпана грунтом после завершения строительства.

Западное кладбище в Гизе известно как важное место захоронения членов семей фараонов и высокопоставленных чиновников. Для исследования кладбища ученые под руководством Мотоюки Сато из Университета Тохоку применяли георадар (GPR), использующий радиолокационные импульсы для получения изображений недр. GPR работал в сочетании методом электротомографии (ERT), позволяющим картировать подземные структуры.

По данным ученых, под найденной ими L-образной структурой находится аномалия, «обладающая высоким электрическим сопротивлением».

Такая аномалия может иметь несколько объяснений, но исследователи выделили две основные версии: под L-образной структурой находится смесь песка и гравия или «разреженные пустоты, заполненные воздухом». Участок, где была обнаружена аномалия, раньше не подвергался интенсивным раскопкам, главным образом потому, что в этом районе не было впечатляющих сооружений.

Сато предположил, что L-образная конструкция может представлять собой вход в «более глубокую структуру, подозрительно похожую на гробницу».