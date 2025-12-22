Выяснилось, почему дельфины и киты выбрасываются на берег

Более 65% изученных случаев выброса китов и дельфинов на берег имеют самые банальные причины — человеческий фактор и инфекционные заболевания.

© naukatv.ru

Исследование, охватившее почти два десятилетия и проведенное учеными Гавайского университета в Маноа (UH Manoa), проливает свет на опасности, с которыми сталкиваются киты и дельфины в Тихом океане. Оно дает фундаментальные данные для лучшего управления и сохранения популяций обиталей морских глубин у берегов Гавайев.

В анализ вошли 272 расследования выбросов на берег представителей 20 видов китообразных, произошедших с 2006 по 2024 год. Его результаты опубликованы в журнале Diseases of Aquatic Organisms.

«Дельфины и киты — индикаторы здоровья океана. Нам необходимо понимать, почему эти животные погибают, чтобы помочь выжить другим», — убеждена Кристи Уэст, директор Лаборатории здоровья и выбросов китообразных в Колледже тропического сельского хозяйства и устойчивости человека UH Manoa.

Прежде всего — болезни

На протяжении 18 лет ученые обследовали более трех четвертей выбросившихся на берег китов и дельфинов, чтобы установить причину их гибели. В большинстве случаев (62%) смерть была связана с болезнями, и около половины этих животных имели истощение из-за длительного заболевания.

Инфекционные агенты оказались серьезной угрозой, затронувшей 11 различных видов, включая полосатых дельфинов и ремнезубов Лонгмана. Два самых опасных патогена — морбилливирус и бруцелла, способные вызывать тяжелые поражения мозга и легких у морских млекопитающих.

Токсоплазмоз — паразит, поражающий теплокровных животных и распространяющийся через кошачьи фекалии в окружающей среде — стал причиной гибели двух длиннорылых дельфинов и одной афалины.

Человеческий фактор

Исследование показало, что 29% всех выбросов были связаны с травмами антропогенного происхождения. Столкновения с судами представляли значительный риск, приведя к смертельным переломам позвоночников и черепов у семи особей, включая двух карликовых кашалотов, двух детенышей горбатых китов, одного клюворыла и двух дельфинов (длиннорылого продельфина и полосатого дельфина).

Взаимодействие с морским мусором и орудиями рыболовства в нескольких случаях подтверждено как смертельно опасное, например:

Кашалот погиб из-за того, что пластик и рыболовные снасти заблокировали его желудок.

Афалина погибла после того, как рыболовный крючок глубоко вонзился в ее тело. Важность сообщений от населения

Большинство дельфинов и китов гибнет в море, и вероятность их обнаружения крайне мала. Поэтому ученые призвали население островов Тихого океана сообщать обо всех случаях выброса китообразных на берег.