Гранатовые подвески возрастом 1400 лет нашли в Великобритании

Британские кладоискатели обнаружили клад из англо-саксонских ювелирных изделий из золота и граната. Он пролежал в земле около 1400 лет.

Два искателя с металлодетекторами нашли четыре золотые подвески и один фрагмент золотой броши на склоне холма в деревне Донингтон-он-Бейн, примерно в 200 километрах к северу от Лондона. Артефакты передали археологам. Те пришли к выводу, что подвески были частью одного украшения.

Изделия имели признаки износа, повреждений и переделки. Возможно, уже к моменту их захоронения они могли считаться антиквариатом.

Вместе с подвесками не было найдено никаких других артефактов или человеческих костей. Ученые заключили, что артефакты не являлись частью захоронения, а были специально зарыты в укромном месте.

Самым тяжелым предметом в коллекции стал кулон в форме буквы D весом 6,7 грамма. Крупный гранат был вставлен в золотую ячейку в форме гребешка в нижней части кулона. Форма гребешка имеет символическое значение, часто ассоциируется с плодородием и имеет христианский подтекст, отметили археологи. Остальные четыре изделия были круглыми и украшенными звездами и бисером.

По одной из версий, клад мог оставить кузнец. Возможно, в VII веке, когда запасы граната подходили к концу, некий странствующий ювелир собрал несколько старинных украшений, чтобы переделать их в новые аксессуары. Но также возможно, что одна или несколько женщин просто собрали свои собственные украшения и спрятали их, сообщает Live Science.

