Представлен ноутбук на Snapdragon и с автономностью до 28 часов

Японский производитель Dynabook выпустил свой первый ноутбук на базе процессора Snapdragon.

Dynabook XD5 отличается высокой автономностью – до 28 часов работы без подзарядки.

Особенности

Dynabook XD5 оснащён 14-дюймовой TFT LCD-панелью с разрешением 1920 × 1200 пикселей. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Snapdragon X Plus X1P-42-100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Лептоп комплектуется 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 512 ГБ.

Qualcomm заявляет, что нейронный процессор (NPU) способен обеспечивать производительность до 45 TOPS, что делает XD5 готовым к использованию функций искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Время автономной работы Dynabook XD5 достигает до 28 часов в режиме ожидания и около 16 часов при воспроизведении видео. В ноутбуке используется сменный литий-полимерный аккумулятор – всё более редкая особенность для современных тонких и лёгких устройств.

Ноутбук оснащён двумя полнофункциональными портами USB4, двумя портами USB-A (5 ГБит/с), HDMI 2.1 (TMDS), Ethernet (1 ГБит/с), слотом для карт microSD и комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом. Также заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Габариты устройства составляют 312,4 × 222,5 × 18,7–18,9 мм, вес – 974 грамма.

Сроки выхода и цена

Dynabook XD5 уже доступен на рынке Японии. Стоимость ноутбука составляет 219 780 иен (около $1398).