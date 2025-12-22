Рассекречены российские цены новых смартфонов Oppo

Продажи новых смартфонов Oppo Reno 15 и Reno 15F стартовали в России 22 декабря на площадке AliExpress. Обе модели отличаются повышенной защитой от воды и пыли, а также современными характеристиками. Информация об этом появилась на соответствующих страницах товаров маркетплейса.

© Газета.Ru

Oppo Reno 15 построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 с 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Основная камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony, сверхширокоугольный модуль и 50 Mп телеобъектив с 3,5-кратным увеличением. Младшая модель Reno 15F работает на Snapdragon 6 Gen 1 с конфигурациями до 12/512 ГБ и оснащена схожей камерой, но с заменой телеобъектива на макромодуль.

Оба смартфона получили адаптивные 120-герцовые экраны с поддержкой HDR10+, диагональю около 6,6 дюймов и возможностью управления в перчатках или мокрыми руками. Корпус Reno 15 выполнен из авиационного алюминия, а в Reno 15F используется комбинация пластика и алюминиевой рамки. Устройства имеют сертификацию IP66, IP68 и IP69.

Автономность обеспечивают аккумуляторы емкостью 6500 мАч в Reno 15 и 7000 мАч в Reno 15F с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Система ColorOS 16 дополнена ИИ-функциями.

Стартовая цена с учетом скидок составляет 31 803 рубля для Reno 15 и 19 896 рублей для Reno 15F.