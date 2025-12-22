«Безумная» находка: ученые шокированы новыми данными о комете-НЛО 3I/ATLAS

На новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS астрофотографы обнаружили аномальные структуры, которые вновь разожгли споры о его возможном искусственном происхождении, пишет aif.ru.

Изображения, обработанные по специальной методике (астрофотография Rays), демонстрируют пять четких физических образований в коме объекта — газопылевой оболочке, окружающей его ядро.

Автор канала в соцсети X, который ранее первым публично заявил о стопроцентной искусственной природе объекта, сообщает, что на снимках видны «пять идеальных пылевых колец», вращающихся на расстоянии около 150 000 километров от центра. По его словам, наличие таких отдельных, четко выраженных оболочек является уникальным явлением и не характерно для известных науке комет. Автор назвал это – «безумием».

Комета-НЛО 3I/ATLAS подала аномальный сигнал землянам

Напомним, объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле 2025 года, с момента открытия вызывает острые дискуссии в научном сообществе. Известный гарвардский астрофизик Ави Леб отмечал, что его траектория и поведение отличаются от закономерностей, свойственных обычным кометам. После максимального сближения с Землей 19 декабря 2025 года объект продолжил движение в сторону спутников Юпитера.