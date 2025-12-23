В России создали первую пластину детекторов для нового телескопа

Специалисты НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) совместно с коллегами из Института космических исследований РАН представили первую пластину быстродействующих детекторов рентгеновского излучения. Эти компоненты необходимы для создания научных инструментов нового орбитального телескопа «Спектр-РГН».

Как заявил заместитель директора ИКИ РАН Александр Лутовинов, аппарат будет заниматься измерением спектральных и временных характеристик нейтронных звезд и черных дыр. Также на его борту планируется отрабатывать системы рентгеновской навигации, использующие излучение космических объектов для позиционирования в пространстве.

Ранее стало известно, что в рамках национальной программы России в ближайшие десять лет планируется запустить три телескопа нового поколения. По словам Александра Лутовинова, для познания Вселенной требуются уникальные, сверхчувствительные инструменты, которые раньше не создавались.