Завершены испытания мощных ионных двигателей для лунной станции

Подразделение Aerojet Rocketdyne базирующейся в американском Мелборне L3Harris Technologies завершило испытания и поставило NASA три 12-киловаттных двигателя усовершенствованной электрореактивной системы (Advanced Electric Propulsion System, AEPS). Их установят на лунной орбитальной станции Gateway, они станут самой мощной системой электрической тяги из всех, когда-либо применявшихся в космосе.

© naukatv.ru

Силовая установка обеспечит станции Gateway возможность выхода и поддержания орбиты вокруг Луны, что критически важно для миссии «Артемида IV», в ходе которой астронавты будут высаживаться на поверхность спутника и возвращаться обратно.

Бо́льшая эффективность

«По сравнению с традиционными химическими двигателями, системы электрической тяги обеспечивают качественно более высокую эффективность использования топлива, что делает их идеальными для станции Gateway и других длительных миссий, — заявила Кристин Хьюстон, глава подразделения космических двигательных и энергетических систем Aerojet Rocketdyne. — NASA сможет комбинировать двигатели AEPS с ядерными источниками энергии, что откроет путь для принципиально новых исследовательских миссий. Например, для автоматической экспедиции по изучению Юпитера и его спутников или для транспортировки крупногабаритных грузов к Марсу».

В этом году двигатели AEPS прошли комплексные огневые испытания в Исследовательском центре NASA имени Гленна в Кливленде, штат Огайо, после того как были успешно проверены на вибростойкость на предприятии L3Harris в Редмонде. Эти тесты подтвердили их характеристики и пригодность к интеграции в силовой модуль станции.

Самая мощная в истории космонавтики

AEPS станет самой мощной системой электрической тяги, когда-либо использовавшейся в космосе. Она способна постепенно разгонять космические аппараты до очень высоких скоростей, расходуя лишь малую долю топлива, необходимого химическим двигателям. Система состоит из трех 12-киловаттных двигателей на эффекте Холла с мощностью более чем в два раза выше, чем у существующих сегодня космических электрореактивных систем. Установка призвана вывести Gateway на заданную окололунную орбиту и стабилизировать ее там.

Gateway — это обитаемая станция, которая будет работать на орбите Луны и станет перевалочным пунктом для астронавтов и грузов, следующих на наш спутник и обратно. Первая в истории лунная орбитальная станция — неотъемлемая часть программы NASA Artemis, цель которой — возвращение человека на Луну для научных исследований и подготовка к первым пилотируемым полетам на Марс и далее. Она станет многофункциональным аванпостом, который будет поддерживать работу на поверхности Луны, научные исследования на ее орбите и дальнейшее продвижение человечества в космос. NASA строит этот «космический шлюз» совместно с коммерческими и международными партнерами для всего человечества.