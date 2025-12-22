В иранских горах обнаружили сцену древней битвы

В высокогорье Кух-е Манар на юго-западе Ирана археологи обнаружили необычную наскальную резьбу элимейской цивилизации, возраст которой может превышать 2300 лет. Сцена изображает мужественного воина и многоголовое змееподобное существо, что вызвало интерес ученых: по композиции и символике рельеф перекликается с мифом о Геракле и Гидре, хорошо известным по греческим монетам конца IV века до нашей эры.

О находке сообщил Айюб Солтани, директор Национальной базы культурного и промышленного ландшафта Масджед-Солейман. По его словам, это один из самых характерных наскальных рельефов элимейской эпохи, который удалось найти в регионе.

«Изображения и их расположение на скале указывают на ритуальный или мифологический характер сцены. Возможно, художник пытался соединить местные верования с более широкой мифологической традицией», — отметил Солтани.

Элимейская цивилизация и ее культурная роль

Элимейская цивилизация, также называемая Элимаис, существовала между II веком до н.э. и началом III века н.э. на территории современного Хузестана. Она часто находилась под влиянием Парфии, но сохраняла уникальные художественные и религиозные традиции. Археологические данные показывают, что элимеи были прямыми наследниками древней эламской культуры (около 2700–539 гг. до н.э.), а их творчество помогало переносить мотивы в парфянскую эпоху (247 гг. до н.э.–224 гг. н.э.) и сасанидскую эпоху (224–651 гг. н.э.). Многие элементы сасанидского искусства, включая символику и композиционные решения, могли появиться благодаря элимейским интерпретациям более древних традиций.

Регион Андика, где был найден рельеф, считается важным культурным коридором. Солтани подчеркнул, что

«Андика соединяет горные и равнинные зоны Загроса, что делало его естественным маршрутом для обмена культурными и религиозными традициями».

Что изображено на рельефе

Рельеф высечен на неровной трапециевидной скале размером около 70 на 81 сантиметр. Несмотря на частичное разрушение и эрозию, три фигуры сохранились четко.

Слева — мускулистый мужчина с голым торсом, показанный в три четверти. В правой руке он держит большой круглый объект, возможно, ритуальную булаву или символическое оружие, а левой рукой сжимает горло центрального существа. Это многоголовое змееподобное существо имеет три головы и длину около 83 сантиметров. Многоголовые змеи — редкость для элимейского искусства, что делает фигуру ключевой для интерпретации сцены.

Справа стоит мужчина в длинном одеянии парфянского типа, изображенный анфас. Его поза и складки одежды напоминают фигуры жрецов на других элимейских рельефах, таких как Ширену и Хунг Яраливанд. Это указывает на то, что сцена могла иметь церемониальное или культовое значение.

Мифологические мотивы и культурное влияние

Солтани и другие исследователи считают, что рельеф отражает героическую борьбу и ритуальное значение действий. Сцена напоминает миф о Геракле и Гидре, однако речь идет не о прямом копировании, а скорее о свободной интерпретации широко распространенной темы. Художник адаптировал общую идею борьбы с чудовищем к местной религиозной и культурной традиции.

Эта находка подчеркивает роль элимейской культуры как посредника между иранскими, месопотамскими и средиземноморскими традициями. Возможно, подобные рельефы помогали передавать мифологические мотивы через региональные культурные сети, влияя на художественные и религиозные практики в регионе Загроса.